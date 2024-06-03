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У Києві викрили шахраїв, які під виглядом Благодійного фонду виманили 5 млн грн

3 червня 2024 23:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Шахраї створили благодійний фонд у Києві аби виманити гроші
Вручення підозри. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві чоловік та двоє жінок шахрайським шляхом привласнили пожертви на допомогу дітям. Обвинувальний акт скеровано до суду, зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Шахрайська схема під прикриттям допомоги дітям

У квітні цього року співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Києві Департаменту кіберполіції разом зі слідчими Дарницької поліції викрили шахрайську схему. 

Правоохоронці з'ясували, що громадяни зареєстрували благодійну організацію та виманювали гроші начебто для допомоги дітям. Для роботи в кол-центрі зловмисники залучили найманих працівників — вони здійснювали телефонні дзвінки та переконували громадян робити пожертви.

У Києві шахраї виманювали гроші нібито для дітей
Вручення підозри. Фото: Нацполіція

Крім того, вони розміщували в інтернеті неправдиву інформацію про нібито благодійні проєкти. Таким чином вони отримали на рахунок організації близько 5 млн гривень та виводили кошти на підконтрольні банківські рахунки й витрачали їх на власні потреби.

У столиці шахраї виманили 5 млн гривень нібито на допомогу дітям
Вручення підозри. Фото: Нацполіція

"Правоохоронці провели низку обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують їхню протиправну діяльність", — йдеться у повідомленні.

Тому слідчі повідомили шахраям про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку в особливо великому розмірі.

У Києві викрили схему з благодійною організацією
Вилучені докази. Фото: Нацполіція

Наразі завершено досудове розслідування, а обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Скриншот допису поліції
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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, в Україні судитимуть посадовців Карпатського Національного парку. Вони привласнювали кошти, які туристи платили за сходження на Говерлу.

Також ми писали, що детективи БЕБ викрили схему заволодіння коштами на Миколаївщині, до якої були залучені держпідприємство та компанія-підрядник. Вони вносили неправдиві звіти та привласнювали кошти.

суд
Київ
поліція
гроші
благодійність
діти

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