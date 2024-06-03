Шахраї створили благодійний фонд у Києві аби виманити гроші

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

У Києві чоловік та двоє жінок шахрайським шляхом привласнили пожертви на допомогу дітям. Обвинувальний акт скеровано до суду, зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Києва у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Шахрайська схема під прикриттям допомоги дітям

У квітні цього року співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Києві Департаменту кіберполіції разом зі слідчими Дарницької поліції викрили шахрайську схему.

Правоохоронці з'ясували, що громадяни зареєстрували благодійну організацію та виманювали гроші начебто для допомоги дітям. Для роботи в кол-центрі зловмисники залучили найманих працівників — вони здійснювали телефонні дзвінки та переконували громадян робити пожертви.

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

Крім того, вони розміщували в інтернеті неправдиву інформацію про нібито благодійні проєкти. Таким чином вони отримали на рахунок організації близько 5 млн гривень та виводили кошти на підконтрольні банківські рахунки й витрачали їх на власні потреби.

Вручення підозри. Фото: Нацполіція

"Правоохоронці провели низку обшуків на території Києва та області, під час яких вилучили ряд речових доказів, що підтверджують їхню протиправну діяльність", — йдеться у повідомленні.

Тому слідчі повідомили шахраям про підозру у незаконному використанні благодійних пожертв за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку в особливо великому розмірі.

Вилучені докази. Фото: Нацполіція

Наразі завершено досудове розслідування, а обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Скриншот допису поліції

Скриншот допису поліції

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