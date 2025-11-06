В Киеве разоблачили схему хищения на запчастях для "скорых"

Машина скорой помощи. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Киеве разоблачили новую схему хищения средств, предназначенных для медицинских нужд. Следователи Шевченковской окружной прокуратуры сообщили о подозрении заместителю директора коммунального объединения "Киевмедспецтранс" в завладении бюджетными деньгами, выделенными на закупку запчастей для карет скорой помощи.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram в четверг, 6 ноября.

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, во время проведения тендера должностные лица предприятия обеспечили победу заранее определенной фирме. С ней был заключен договор на сумму 5,4 млн гривен, после чего поставщик отгружал запчасти по значительно завышенным ценам.

Эксперты установили, что стоимость деталей была завышена более чем на 1,9 млн гривен. Именно эту сумму правоохранители считают незаконно присвоенной.

Заместителю директора, который подписывал договоры, сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — завладение бюджетными средствами по предварительному сговору группой лиц.

Как отмечают в прокуратуре, это не первый фигурант дела. Ранее аналогичное подозрение уже объявили начальнику службы материально-технического обеспечения "Киевмедспецтранса", который непосредственно организовывал закупку.

