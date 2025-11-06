У Києві викрили схему розкрадання на запчастинах для “швидких”

Машина швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві викрили нову схему розкрадання коштів, призначених для медичних потреб. Слідчі Шевченківської окружної прокуратури повідомили про підозру заступнику директора комунального об’єднання "Київмедспецтранс" у заволодінні бюджетними грошима, виділеними на закупівлю запчастин для карет швидкої допомоги.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Telegram у четвер, 6 листопада.

Реклама

Читайте також:

Пост прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, під час проведення тендеру посадовці підприємства забезпечили перемогу заздалегідь визначеній фірмі. З нею було укладено договір на суму 5,4 млн гривень, після чого постачальник відвантажував запчастини за значно завищеними цінами.

Експерти встановили, що вартість деталей була завищена на понад 1,9 млн гривень. Саме цю суму правоохоронці вважають незаконно привласненою.

Заступнику директора, який підписував договори, повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначають у прокуратурі, це не перший фігурант справи. Раніше аналогічну підозру вже оголосили начальнику служби матеріально-технічного забезпечення "Київмедспецтрансу", який безпосередньо організовував закупівлю.

Раніше ми інформували, що у Києві повідомили про підозри 12 посадовцям комунальних підприємств та РДА через участь у схемах заволодіння бюджетними грошима.

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили масштабну оборудку із розкрадання коштів на дронах.