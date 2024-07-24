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В Киеве разоблачили схему выдачи военным поддельных справок по уходу за родными

24 июля 2024 19:07
Виктория Козырь - редактор
Фиктивные справки для военных — в Киеве разоблачили схему увольнения со службы
Разоблачение фигурантов, которые выдавали военным поддельные справки в Киеве. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Виктория Козырь - редактор

В Киеве разоблачили схему выдачи военнослужащим поддельных справок по уходу за родными. Они давали право на увольнение со службы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram в среду, 24 июля.

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Поддельные справки по уходу за родными

"При процессуальном руководстве Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщено о подозрении бывшему военнослужащему и работнику медицинского учреждения, которые организовали схему противоправного увольнения со службы", — говорится в сообщении.

Поддельная справка для военных
Поддельная справка. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Им инкриминировали подделку документов и пособничество в уклонении от военной службы.

Подозрение также объявлено 12 военнослужащим в уклонении от военной службы путем подделки документов и мошенническом завладении бюджетными средствами. Еще шестерым — в покушении на уклонение от военной службы путем подделки документов и покушении на мошенническое завладение бюджетными средствами.

Следствие установило, что бывший военный вступил в сговор со своей женой, которая была сотрудником коммунального некоммерческого предприятия Каменского городского совета "Центр первичной медико-санитарной помощи №3". Они создали схему оформления мобилизованным на военную службу фейковых медицинских справок о наличии инвалидности у их близких родственников, нуждающихся в уходе. Документ является основанием для увольнения со службы. Стоимость "справки" составляла 80 тысяч гривен.

Известно, что услугами воспользовалось не менее 18 мобилизованных граждан. Из них 12 уже уволили с военной службы с получением предусмотренных законодательством выплат на общую сумму около 500 тыс. грн. Еще шесть их подали и ждали увольнения.

Организаторы схемы напечатали около 100 поддельных справок. Во время обысков они были изъяты. Также обнаружено более 40 поддельных печатей и штампов различных медицинских учреждений.

Изготовление фейковых справок для военных в Киеве
Обыск у фигурантов. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Пятеро военнослужащих, незаконно уволенных со службы, уже выразили желание возместить нанесенный государству ущерб и вернуться в армию. Также продолжат службу и те, кто подал фальшивые справки для увольнения с военной службы", — говорится в сообщении.

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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот
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Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области полиция разоблачила группу молодых людей, которые за деньги оформляли фиктивные документы о непригодности к военной службе из-за болезней сердца. Они брали от 5,8 до 7 тысяч долларов за свои услуги, теперь их судьбу будет решать суд.

Ранее Галицкий районный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 59-летнему врачу Андрею Мачули. Медика подозревают в требовании взяток за документы о непригодности к военной службе.

Киев украинцы Украина Офис генерального прокурора военные инвалидность справка

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