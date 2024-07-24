Фіктивні довідки для військових — у Києві викрили схему звільнення зі служби

Викриття фігурантів, які видавали військовим підроблені довідки у Києві. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Києві викрили схему видачі військовослужбовцям підроблених довідок по догляду за рідними. Вони давали право на звільнення зі служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 24 липня.

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Підроблені довідки по догляду за рідними

"За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю та працівниці медичного закладу, які організували схему протиправного звільнення зі служби", — йдеться у повідомленні.

Підроблена довідка. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Їм інкримінували підроблення документів та пособництво в ухиленні від військової служби.

Підозру також оголошено 12 військовослужбовцям в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів та шахрайському заволодінні бюджетними коштами. Ще шістьом — у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння бюджетними коштами.

Слідство встановило, що колишній військовий вступив у змову зі своєю дружиною, яка була співробітником комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3". Вони створили схему оформлення мобілізованим на військову службу фейкових медичних довідок про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які потребують догляду. Документ є підставою для звільнення зі служби. Вартість "довідки" становила 80 тисяч гривень.

Відомо, що послугами скористалося щонайменше 18 мобілізованих громадян. Із них 12 вже звільнили із військової служби з отриманням передбачених законодавством виплат на загальну суму близько 500 тис. грн. Ще шість їх подали й чекали на звільнення.

Організатори схеми надрукували близько 100 підроблених довідок. Під час обшуків їх було вилучено. Також виявлено понад 40 підроблених печаток і штампів різних медичних установ.

Обшук у фігурантів. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"П’ятеро військовослужбовців, незаконно звільнених зі служби, вже виявили бажання відшкодувати завдані державі збитки та повернутися до армії. Також продовжать службу й ті, хто подав фальшиві довідки для звільнення з військової служби", — йдеться у повідомленні.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області поліція викрила групу молодиків, які за гроші оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби через хвороби серця. Вони брали від 5,8 до 7 тисяч доларів за свої послуги, тепер їхню долю вирішуватиме суд.

Раніше Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 59-річному лікарю Андрію Мачулі. Медика підозрюють у вимаганні хабарів за документи про непридатність до військової служби.