Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві викрили схему видачі військовим підроблених довідок по догляду за рідними arrow

У Києві викрили схему видачі військовим підроблених довідок по догляду за рідними

24 липня 2024 19:07
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Фіктивні довідки для військових — у Києві викрили схему звільнення зі служби
Викриття фігурантів, які видавали військовим підроблені довідки у Києві. Фото: t.me/pgo_gov_ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві викрили схему видачі військовослужбовцям підроблених довідок по догляду за рідними. Вони давали право на звільнення зі служби.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у середу, 24 липня.

Читайте також:

Підроблені довідки по догляду за рідними

"За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю та працівниці медичного закладу, які організували схему протиправного звільнення зі служби", — йдеться у повідомленні.

Підроблена довідка для військових
Підроблена довідка. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Їм інкримінували підроблення документів та пособництво в ухиленні від військової служби.

Підозру також оголошено 12 військовослужбовцям в ухиленні від військової служби шляхом підроблення документів та шахрайському заволодінні бюджетними коштами. Ще шістьом — у замаху на ухилення від військової служби шляхом підроблення документів та замаху на шахрайське заволодіння бюджетними коштами.

Слідство встановило, що колишній військовий вступив у змову зі своєю дружиною, яка була співробітником комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3". Вони створили схему оформлення мобілізованим на військову службу фейкових медичних довідок про наявність інвалідності у їхніх близьких родичів, які потребують догляду. Документ є підставою для звільнення зі служби. Вартість "довідки" становила 80 тисяч гривень.

Відомо, що послугами скористалося щонайменше 18 мобілізованих громадян. Із них 12 вже звільнили із військової служби з отриманням передбачених законодавством виплат на загальну суму близько 500 тис. грн. Ще шість їх подали й чекали на звільнення.

Організатори схеми надрукували близько 100 підроблених довідок. Під час обшуків їх було вилучено. Також виявлено понад 40 підроблених печаток і штампів різних медичних установ.

Виготовлення фейкових довідок для військових у Києві
Обшук у фігурантів. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"П’ятеро військовослужбовців, незаконно звільнених зі служби, вже виявили бажання відшкодувати завдані державі збитки та повернутися до армії. Також продовжать службу й ті, хто подав фальшиві довідки для звільнення з військової служби", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот
null
Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області поліція викрила групу молодиків, які за гроші оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби через хвороби серця. Вони брали від 5,8 до 7 тисяч доларів за свої послуги, тепер їхню долю вирішуватиме суд.

Раніше Галицький районний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту 59-річному лікарю Андрію Мачулі. Медика підозрюють у вимаганні хабарів за документи про непридатність до військової служби.

Київ українці Україна Офіс генерального прокурора військові інвалідність довідка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу