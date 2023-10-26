В Киеве разоблачили заведующего клиникой, который выписывал фейковые диагнозы для уклонистов
Правоохранители разоблачили заведующего отделением столичной клиники, который организовал схему получения взяток за фейковые диагнозы для уклонистов. Его поймали при извлечении неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Как работала схема
Отмечается, что заведующий отделением наладил такую схему, где фальсифицировали медицинские документы, которые имели подтверждение у мужчин тяжелых заболеваний, однако они их не имели.
"Фальшивые диагнозы предоставляли основания для установления указанным лицам группы инвалидности и признания их непригодными для военной службы. Таким образом устранялись препятствия для пересечения ими государственной границы Украины. Стоимость услуги по изготовлению пакета медицинских документов составила шесть тысяч долларов США с человека", — говорится в сообщении.
Также для уклонистов оформляли пребывание на стационарном лечении и прохождение всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Неверные данные добавляли также в электронную базу "eHealth".
Что удалось найти правоохранителям во время обысков
Кроме того, следователи провели обыски по месту работы злоумышленника и в помещении Медико-социальной экспертной комиссии, где давались выводы для мужчин о непригодности военной службы из-за инвалидности.
Там были изъяты деньги, черновые записи относительно "пациентов" и документы, подтверждающие их непригодность к военной службе мужчин, выданные уже после начала полномасштабной войны.
Наказание для подозреваемого
"По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он также отстранен от должности. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной схеме", — добавили в сообщении.
Напомним, житель Одессы помогал мужчинам призывного возраста уехать за пределы Украины. Преступник с криминальным прошлым находил "клиентов" в разных регионах страны, задержать его удалось в Черкассах.
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