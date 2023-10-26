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В Киеве разоблачили заведующего клиникой, который выписывал фейковые диагнозы для уклонистов

26 октября 2023 13:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве разоблачили заведующего клиникой, который выписывал фейковые диагнозы для уклонистов
Военно-врачебная комиссия в Украине. Иллюстративное фото: zoda.gov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранители разоблачили заведующего отделением столичной клиники, который организовал схему получения взяток за фейковые диагнозы для уклонистов. Его поймали при извлечении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как работала схема

Отмечается, что заведующий отделением наладил такую схему, где фальсифицировали медицинские документы, которые имели подтверждение у мужчин тяжелых заболеваний, однако они их не имели.

разоблачен организатор схемы по предоставлению ложных диагнозов в Киеве
Разоблачение организатора схемы в столице. Фото: Киевская городская прокуратура

"Фальшивые диагнозы предоставляли основания для установления указанным лицам группы инвалидности и признания их непригодными для военной службы. Таким образом устранялись препятствия для пересечения ими государственной границы Украины. Стоимость услуги по изготовлению пакета медицинских документов составила шесть тысяч долларов США с человека", — говорится в сообщении.

Также для уклонистов оформляли пребывание на стационарном лечении и прохождение всех необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Неверные данные добавляли также в электронную базу "eHealth".

Что удалось найти правоохранителям во время обысков

Кроме того, следователи провели обыски по месту работы злоумышленника и в помещении Медико-социальной экспертной комиссии, где давались выводы для мужчин о непригодности военной службы из-за инвалидности.

Там были изъяты деньги, черновые записи относительно "пациентов" и документы, подтверждающие их непригодность к военной службе мужчин, выданные уже после начала полномасштабной войны.

Наказание для подозреваемого

"По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он также отстранен от должности. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной схеме", — добавили в сообщении.

Напомним, житель Одессы помогал мужчинам призывного возраста уехать за пределы Украины. Преступник с криминальным прошлым находил "клиентов" в разных регионах страны, задержать его удалось в Черкассах.

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