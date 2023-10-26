Завідувач відділення столичної клініки організував схему для допомоги ухилянтам

Військово-лікарська комісія в Україні. Ілюстративне фото: zoda.gov.ua

Правоохоронці викрили завідувача відділення столичної клініки, який організував схему отримання хабарів за фейкові діагнози для ухилянтів. Його спіймали під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Як працювала схема

Зазначається, що завідувач відділення налагодив таку схему, де фальсифікували медичні документи, які мали підтвердження у чоловіків тяжких захворювань, проте вони їх не мали.

Викриття організатора схеми у столиці. Фото: Київська міська прокуратура

"Фальшиві діагнози надавали підстави для встановлення вказаним особам групи інвалідності та визнання їх непридатними для військової служби. Таким чином усувалися перешкоди для перетину ними державного кордону України. Вартість послуги з виготовлення пакету медичних документів становила шість тисяч доларів США з особи", — йдеться у повідомленні.

Також для ухилянтів оформлювали перебування на стаціонарному лікуванні та проходження всіх потрібних діагностичних, лікувальних й реабілітаційних заходів. Несправжні дані додавали також до електронної бази "eHealth".

Що вдалося знайти правоохоронцям під час обшуків

Крім того, слідчі провели обшуки за місцем роботи зловмисника та у приміщенні Медико-соціальної експертної комісії, де надавалися висновки для чоловіків про непридатність до військової служби через інвалідність.

Там було вилучено гроші, чорнові записи щодо "пацієнтів" та документи, які підтверджують їхню непридатність до військової служби чоловіків, які були видані вже після початку повномасштабної війни.

Покарання для підозрюваного

"За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його також відсторонено від посади. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до злочинної схеми", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, мешканець Одеси допомагав чоловікам призовного віку виїхати за межі України. Злочинець із кримінальним минулим знаходив "клієнтів" у різних регіонах країни, затримати його вдалося у Черкасах.