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В Киеве разоблачили предателя, который наводил вражеские цели на военные объекты ВСУ

13 февраля 2024 13:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве разоблачили предателя, который наводил вражеские цели на военные объекты ВСУ
Разоблачение предателя в Киеве. Фото: Офис Генерального прокурора
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который сдавал российским оккупантам места расположения украинских военных. Следователи выяснили, что российские спецслужбы завербовали жителя Киева для выполнения преступных задач.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора во вторник, 13 февраля.

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Следователи отмечают, что спецслужбы РФ давали ему указания по разведке мест размещения военных объектов, перемещению и базированию ВСУ и техники на территории столицы и Киевщины.

"За денежное вознаграждение через мессенджер Telegram мужчина передавал представителям спецслужб РФ информацию о размещении военных объектов в области для дальнейшего нанесения по ним ракетных обстрелов", — отметили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Одессе будут судить российского агента, который подозревается в сотрудничестве с РФ. Он следил за местоположениями и оружием Сил обороны, после чего передавал информацию врагу для корректировки ударов.

Также мы писали, что в Николаеве СБУ задержала вражеского агента, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Злоумышленник следил за Николаевским морским портом и передавал данные врагу о ситуации в Черном море.

СБУ
Киев
Офис генерального прокурора
ФСБ
госизмена
оккупанты

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