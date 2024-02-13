В Киеве разоблачили предателя, который наводил вражеские цели на военные объекты ВСУ
Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене киевлянину, который сдавал российским оккупантам места расположения украинских военных. Следователи выяснили, что российские спецслужбы завербовали жителя Киева для выполнения преступных задач.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора во вторник, 13 февраля.
Какие задачи врага выполнял житель столицы
Следователи отмечают, что спецслужбы РФ давали ему указания по разведке мест размещения военных объектов, перемещению и базированию ВСУ и техники на территории столицы и Киевщины.
"За денежное вознаграждение через мессенджер Telegram мужчина передавал представителям спецслужб РФ информацию о размещении военных объектов в области для дальнейшего нанесения по ним ракетных обстрелов", — отметили в ведомстве.
В настоящее время подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Одессе будут судить российского агента, который подозревается в сотрудничестве с РФ. Он следил за местоположениями и оружием Сил обороны, после чего передавал информацию врагу для корректировки ударов.
Также мы писали, что в Николаеве СБУ задержала вражеского агента, которого подозревают в сотрудничестве с оккупантами. Злоумышленник следил за Николаевским морским портом и передавал данные врагу о ситуации в Черном море.
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