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У Києві викрили зрадника, який наводив ворожі цілі на військові об'єкти ЗСУ

13 лютого 2024 13:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві викрили зрадника, який наводив ворожі цілі на військові об'єкти ЗСУ
Викриття зрадника у Києві. Фото: Офіс Генерального прокурора
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який здавав російським окупантам місця розташування українських військових. Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували жителя Києва для виконання злочинних завдань.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у вівторок, 13 лютого.

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Слідчі зазначають, що спецслужби РФ давали йому вказівки з проведення розвідки місць розміщення військових об'єктів, переміщення та базування ЗСУ й техніки на території столиці та Київщини. 

"За грошову винагороду через мессенджер Telegram чоловік передавав представникам спецслужб РФ інформацію про розміщення військових об’єктів в області для подальшого завдання по ним ракетних обстрілів", — наголосили у відомстві.

Нині підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, в Одесі судитимуть російського агента, який підозрюється у співпраці з РФ. Він стежив за місцями розташування та зброєю Сил оборони, після чого передавав інформаці ворогу для коригування ударів. 

Також ми писали, що в Миколаєві СБУ затримала ворожого агента, якого підозрюють у співпраці з окупантами. Зловмисник слідкував за Миколаївським морським портом та передавав дані ворогу про ситуацію у Чорному морі.

СБУ
Київ
Офіс генерального прокурора
ФСБ
держзрада
окупанти

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