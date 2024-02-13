У Києві викрили зрадника, який наводив ворожі цілі на військові об'єкти ЗСУ

Викриття зрадника у Києві. Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді киянину, який здавав російським окупантам місця розташування українських військових. Слідчі з'ясували, що російські спецслужби завербували жителя Києва для виконання злочинних завдань.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора у вівторок, 13 лютого.

Читайте також:

Які завдання ворога виконував мешканець столиці

Слідчі зазначають, що спецслужби РФ давали йому вказівки з проведення розвідки місць розміщення військових об'єктів, переміщення та базування ЗСУ й техніки на території столиці та Київщини.

"За грошову винагороду через мессенджер Telegram чоловік передавав представникам спецслужб РФ інформацію про розміщення військових об’єктів в області для подальшого завдання по ним ракетних обстрілів", — наголосили у відомстві.

Нині підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть російського агента, який підозрюється у співпраці з РФ. Він стежив за місцями розташування та зброєю Сил оборони, після чого передавав інформаці ворогу для коригування ударів.

Також ми писали, що в Миколаєві СБУ затримала ворожого агента, якого підозрюють у співпраці з окупантами. Зловмисник слідкував за Миколаївським морським портом та передавав дані ворогу про ситуацію у Чорному морі.