До +65 градусов — в Киеве измерили температуру поверхностей во время жары

Лето в Киеве. Фото: kyiv1.com

На улицах и в парках Киева измерили температуру поверхностей во время жары. На некоторых из них колонка термометра доходила до +65°C.

Об этом сообщили активисты урбанистической инициативы "Містознавство" в Instagram.

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Из-за жары, царящей в Украине и в частности в Киеве, сильно нагреваются тротуары, скамейки, асфальт и другие поверхности, находящиеся под прямыми солнечными лучами. В то же время в тени они остаются более прохладными.

Урбанистический проект "Містознавство" решил продемонстрировать, насколько сильно прогреваются разные поверхности города на солнце по сравнению с тенью. Таким образом хотели подчеркнуть, насколько критически важно озеленение населенных пунктов во время жаркой погоды.

"На примере публичных пространств Киева наглядно покажу, насколько тенистые и травянистые поверхности прохладнее поверхности под солнцем и из искусственных материалов", — говорят в "Містознавстві".

Измерение проводилось на различных локациях столицы 12 июля с помощью инфракрасного пирометра Benetech GM321.

Прибор показал, что, например, на Крещатике тротуар на солнце прогревается до +57, в то время как в тени его температура ниже на 20 градусов. Газон на солнце тоже греется сильнее, однако он все же не столь горяч, как поверхности из камня и бетона.

В городских парках поверхность деревянных скамеек нагревается до крайне некомфортных для сидения +65 градусов. А вот в тени деревьев цифра значительно меньше — около +36 градусов.

Температура поверхностей на Владимирской горке. Фото: "Містознавство"

Асфальт на дорогах, детские площадки, любые другие поверхности все это сильно разогревается на улице в жару при отсутствии тени и излучает дополнительное тепло.

Температура поверхностей в районе цирка. Фото: "Містознавство"

И даже установка "зеленой" уличной мебели (парклетов) не очень помогает справиться с жарой в городе, потому что она практически не дает тени. К примеру, лавки разогрелись до +50 градусов, а температура покрытия под ногами достигает почти +60.

По словам активистов, лучший способ "охладить город" в жару — озеленить его. Деревья и кустарники дают тень, а газоны отдают тепло не так сильно, как асфальт и плитка. Кроме того, вертикальное озеленение и зеленые крыши снижают температуру построек. К тому же растения охлаждают воздух, используя его тепло для испарения воды.

Напомним, в Украине 15 и 16 июля ожидается сильная жара с возможной температурой до +42 °C, за исключением западных регионов, где температура воздуха будет несколько ниже. Ослабление жары передают не раньше 18 июля.