До +65 градусів — у Києві виміряли температуру поверхонь під час спеки

Літо в Києві. Фото: kyiv1.com

На вулицях і в парках Києва виміряли температуру поверхонь під час спеки. На деяких із них стовпчик термометра доходив до +65°C.

Про це повідомили активісти урбаністичної ініціативи "Містознавство" в Instagram.

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Через спеку, що панує в Україні та, зокрема, в Києві, сильно нагріваються тротуари, лавки, асфальт та інші поверхні, що перебувають під прямими сонячними променями. Водночас у затінку вони залишаються більш прохолодними.

Урбаністичний проєкт "Містознавство" вирішив продемонструвати, наскільки сильно прогріваються різні поверхні міста на сонці порівняно з тінню. Таким чином хотіли підкреслити, наскільки критично важливим є озеленення населених пунктів під час спекотної погоди.

"На прикладі публічних просторів Києва наочно покажу, наскільки тінисті та трав'янисті поверхні прохолодніші за поверхні під сонцем та зі штучних матеріалів", — кажуть у "Містознавстві".

Вимірювання проводили на різних локаціях столиці 12 липня за допомогою інфрачервоного пірометра Benetech GM321.

Прилад показав, що, наприклад, на Хрещатику тротуар на сонці прогрівається до +57, тоді як у затінку його температура нижче на 20 градусів. Газон на сонці теж гріється сильніше, проте він все ж не настільки гарячий, як поверхні з каменю та бетону.

У міських парках поверхня дерев'яних лавок нагрівається до вкрай некомфортних для сидіння +65 градусів. А от у тіні дерев цифра значно менша — близько +36 градусів.

Температура поверхонь на Володимирській гірці. Фото: "Містознавство"

Асфальт на дорогах, дитячі майданчики, будь-які інші поверхні — все це сильно розігрівається на вулиці у спеку за відсутності тіні та випромінює додаткове тепло.

Температура поверхонь в районі цирку. Фото: "Містознавство"

І навіть встановлення "зелених" вуличних меблів (парклетів) не дуже допомагає впоратися зі спекою у місті, бо вони практично не дають затінку. Наприклад, лавки розігрілися до +50 градусів, а температура покриття під ногами сягає майже +60.

За словами активістів, найкращий спосіб "охолодити місто" у спеку — озеленювати його. Дерева та кущі дають тінь, а газони віддають тепло не так сильно, як асфальт та плитка. Крім того, вертикальне озеленення та зелені дахи знижують температуру будівель. До того ж рослини охолоджують повітря, використовуючи його тепло для випаровування води.

Нагадаємо, в Україні 15 та 16 липня очікується сильна спека з можливою температурою до +42 °C, за винятком західних регіонів, де температура повітря буде дещо нижчою. Послаблення спеки передають не раніше 18 липня.