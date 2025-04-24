Погода в Киеве 25 апреля - точный прогноз от Укргидрометцентра

Люди идут по улице во время сильного ливня. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 25 апреля, будет дождливой и несколько ветреной. Днем ожидается до +23 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве и области 25 апреля

По прогнозам синоптиков, на территории Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью будет сухо, однако днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Температура воздуха по области ночью составит +8...+13 °C, днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °C.

В столице ночью прогнозируют +11...+13 °C, днем +21...+23 °C. Ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Киеве на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Укргидрометцентр также предупреждает об опасных метеорологических явлениях: днем в Киеве и области прогнозируется гроза.

Объявлен І уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

А по прогнозам синоптика Наталки Диденко, в западной части и Приазовье также пройдут кратковременные дожди с грозами. На выходных ожидается похолодание.