Погода в Киеве 25 апреля - точный прогноз от Укргидрометцентра

В Киеве будет бушевать непогода — прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 25 апреля, будет дождливой и несколько ветреной. Днем ожидается до +23 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 25 апреля
По прогнозам синоптиков, на территории Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью будет сухо, однако днем прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
Температура воздуха по области ночью составит +8...+13 °C, днем столбики термометров поднимутся до +18...+23 °C.
В столице ночью прогнозируют +11...+13 °C, днем +21...+23 °C. Ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/с.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях
Укргидрометцентр также предупреждает об опасных метеорологических явлениях: днем в Киеве и области прогнозируется гроза.
Объявлен І уровень опасности — желтый.
А по прогнозам синоптика Наталки Диденко, в западной части и Приазовье также пройдут кратковременные дожди с грозами. На выходных ожидается похолодание.
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