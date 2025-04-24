Погода у Києві 25 квітня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Люди йдуть вулицею під час сильної зливи. Фото: УНІАН

Погода у Києві та області завтра, 25 квітня, буде дощовою та дещо вітряною. Вдень очікується до +23 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві та області 25 квітня

За прогнозами синоптиків, на території Київщини очікується мінлива хмарність. Вночі буде сухо, проте вдень прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря по області вночі становитиме +8…+13 °C, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 °C.

У столиці вночі прогнозують +11…+13 °C, вдень +21…+23 °C. Очікується північний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Прогноз погоди у Києві на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Укргідрометцентр також попереджає про небезпечні метеорологічні явища: вдень у Києві та області прогнозується гроза.

Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

А за прогнозами синоптика Наталки Діденко, в західній частині та Приазов'ї також пройдуть короткочасні дощі з грозами. На вихідних очікується похолодання.