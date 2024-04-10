В Киеве чиновники США приняли участие в платформе доноров для Украины

Встреча участников платформы доноров для Украины. Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов Америки приняли участие в Многосторонней координационной платформе доноров для Украины. Она прошла в Киеве.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети X в среду, 10 апреля.

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Платформа доноров для Украины

"Рада приветствовать спецпредставителя по экономическому восстановлению Пенни Прицкер, председателя Эксимбанка Рету Джо Льюис и заместителя советника по национальной безопасности Далипа Сингха на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины сегодня в Киеве вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими украинскими и международными партнерами", — написала Бринк.

Встреча участников платформы доноров для Украины. Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Отметим, многосторонняя координационная платформа доноров для Украины была создана в соответствии с решением лидеров G7, принятым 12 декабря 2022 года.

Участник платформы доноров для Украины. Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Мандат Платформы заключается в направлении координации для поддержания неотложных финансовых потребностей Украины, будущего экономического восстановления, используя различные источники и инструменты финансирования, которые дополняют существующие программы помощи.

Участник платформы доноров для Украины. Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Пост Бринк. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без помощи Соединенных Штатов Америки нашей стране будет сложно устоять, ведь российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Украину. Недостаточное количество систем противовоздушной обороны только играет Кремлю на руку.

Также американские вооруженные силы передали украинским военным большую партию стрелкового оружия, изъятую у йеменских боевиков-хуситов. Как отмечается, оружия хватит на оснащение пехотной бригады.