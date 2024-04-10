У Києві високопосадовці США взяли участь у платформі донорів для України

Зустріч учасників платформи донорів для України. Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Високопосадовці Сполучених Штатів Америки взяли участь у Багатосторонній координаційній платформі донорів для України. Вона відбулася у Києві.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X у середу, 10 квітня.

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"Рада вітати спецпредставника з економічного відновлення Пенні Пріцкер, голову Ексімбанку Рету Джо Льюїс і заступника радника з національної безпеки Даліпа Сінгха на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України сьогодні у Києві разом з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими українськими та міжнародними партнерами", — написала Брінк.

Зустріч учасників платформи донорів для України. Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Зазначимо, Багатостороння координаційна платформа донорів для України була створена відповідно до рішення лідерів G7, ухваленого 12 грудня 2022 року.

Учасник платформи донорів для України. Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Мандат Платформи полягає у спрямуванні координації для підтримки нагальних фінансових потреб України, майбутнього економічного відновлення та відбудови, використовуючи різноманітні джерела та інструменти фінансування, які доповнюють наявні програми допомоги.

Учасник платформи донорів для України. Фото: twitter.com/USAmbKyiv

Допис Брінк. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що без допомоги Сполучених Штатів Америки нашій країні буде важко встояти, адже російський диктатор Володимир Путін хоче захопити всю Україну. Недостатня кількість систем протиповітряної оборони лише грає Кремлю на руку.

Також американські збройні сили передали українським військовим велику партію стрілецької зброї, яку вилучили у єменських бойовиків-хуситів. Як зазначається, зброї вистачить на оснащення піхотної бригади.