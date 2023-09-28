В Киеве выставили на продажу VIP-апартаменты с мангалом и баней: какая цена

Улица Шота Руставели в Киеве. Фото: РБК-Украина

В элитном районе Киева продают трехуровневую VIP-квартиру. В описании жилья сказано, что все "дорого" и сделано "из натуральных материалов". Попасть в квартиру можно с помощью личного лифта. За нее просят 2,5 млн долларов.

Объявление о продаже размещено на сайте OLX.

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Квартира состоит из трех этажей общей площадью 406 кв. Пентхаус расположен в дореволюционном доме на семь этажей. В квартиру есть два входа: обычный с улицы по лестничной клетке, а также двор с частным лифтом. В доме на каждом этаже расположены всего две квартиры.

Каждый этаж оборудован ванной и санузлом, а на третьем этаже расположена комната отдыха с выходом в сауну. Стоит отметить, что в 2019 году в Украине запретили размещать сауны и бани в жилых домах. Запрет касается как одноквартирных, так и многоквартирных домов и частных домов.

Размеры квартиры

В объявлении отмечено, что площадь 1-го уровня 154,7 кв. На этаже расположен гостевой туалет, столовая и гостиная, кухня с выходом на застекленный балкон, рабочий кабинет и ванная.

На втором этаже, площадь которого 163,6 кв. м, расположены две детские комнаты, детский туалет, главная спальня с собственной ванной, кладовая, мужской туалет и женский будуар.

Площадь 3-го уровня — 87,7 кв. На этаже, кроме сауны, есть зал-игровая, барная стойка, ванная и открытая терраса с мангалом. Что касается запрета на использование мангала на балконе, то в Украине нет специальных нормативно-правовых актов пожарной безопасности. Однако такие действия приравниваются к нарушению правопорядка и на любителя шашлыка могут вызвать полицию.

Согласно описанию, ремонт в пентхаусе авторский и дорогостоящий, выполненный из натуральных материалов.

"Масштаб апартаментов создает чувство присутствия в загородной резиденции. Второй свет с роскошной лестницей и потрясающей росписью на стенах придают величество и шик непревзойденным апартаментам. Здесь также открывается вид на центр Киева", — сказано в описании.

Квартира в Киеве. Фото: OLX

Квартира в Киеве. Фото: OLX

Квартира в Киеве. Фото: OLX

Квартира в Киеве. Фото: OLX

Квартира в Киеве. Фото: OLX

Квартира в Киеве. Фото: OLX

Ранее мы сообщали, что в Киеве за последние полтора месяца резко снизились цены на первичном рынке недвижимости. Так, расценки в новостройках упали в среднем с 44 325 до 43 800 грн за квадратный метр.

Напомним, что в конце сентября 2023 года в Киеве на рынке аренды недвижимости выросли цены. Однако снять квартиру можно дешевле в ряде районов.