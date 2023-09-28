У Києві виставили на продаж VIP-апартаменти з мангалом та лазнею: яка ціна

Вулиця Шота Руставелі в Києві. Фото: РБК-Україна

В елітному районі Києва продають трирівневу VIP-квартиру. В описі житла сказано, що все "дорого" і зроблено "з натуральних матеріалів". Потрапити до квартири можна за допомогою особистого ліфта. За неї просять 2,5 млн доларів.

Оголошення про продаж розміщено на сайті OLX.

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Квартира складається із трьох поверхів загальною площею 406 кв.м. Пентхаус розташований у дореволюційному будинку на сім поверхів. У квартиру є два входи: звичайний з вулиці по сходовій клітці, а також із двору із приватним ліфтом. У будинку на кожному поверсі розташовані лише дві квартири.

Кожен поверх обладнаний ванною кімнатою та санвузлом, а на третьому поверсі розташована кімната відпочинку з виходом до сауни. Варто зазначити, що у 2019 році в Україні заборонили розміщувати сауни та лазні у житлових будинках. Заборона стосується як одноквартирних, так і багатоквартирних будинків та приватних садибних будинків.

Розміри квартири

У оголошенні зазначено, що площа 1-го рівня 154,7 кв. На поверсі розташований гостьовий туалет, їдальня та вітальня, кухня з виходом на засклений балкон, робочий кабінет і ванна кімната.

На другому поверсі, площа якого 163,6 кв.м, розташовані дві дитячі кімнати, дитячий туалет, головна спальня з власною ванною, комора, а також чоловічий туалет та жіночий будуар.

Площа 3-го рівня — 87,7 кв. На поверсі, крім сауни, є зал-ігрова, барна стійка, ванна кімната і відкрита тераса з мангалом. Щодо заборони на використання мангала на балконі, то в Україні немає спеціальних нормативно-правових актів пожежної безпеки щодо цього. Однак такі дії прирівнюються до порушення правопорядку і на любителя шашлику можуть викликати поліцію.

Згідно з описом, ремонт у пентхаусі авторський та дорогий, виконаний з натуральних матеріалів.

"Масштаб апартаментів створює почуття присутності в заміській резиденції. Друге світло з розкішними сходами та приголомшливим розписом на стінах надають величність і шик неперевершеним апартаментам. Тут також відкривається вид на центр Києва", — сказано в описі.

Квартира у Києві. Фото: OLX

Квартира у Києві. Фото: OLX

Квартира у Києві. Фото: OLX

Квартира у Києві. Фото: OLX

Квартира у Києві. Фото: OLX

Квартира у Києві. Фото: OLX

Раніше ми повідомляли, у Києві за останні півтора місяця різко знизились ціни на первинному ринку нерухомості. Так, розцінки у новобудовах впали у середньому з 44 325 до 43 800 грн за квадратний метр.

Нагадуємо, що наприкінці вересня 2023 року в Києві на ринку оренди нерухомості зросли ціни. Проте винайняти квартиру можна дешевше у низці районів.