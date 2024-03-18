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В Киеве определили сроки приема заявок на поступление в первые классы — когда можно подать документы

18 марта 2024 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве определили сроки приема заявок на поступление в первые классы — когда можно подать документы
Дети в школе. Фото: ocdn.eu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве прием документов в первые классы начнется раньше обычной даты — с 25 марта по 31 мая. Их можно подать лично, в электронном виде или почтовым письмом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник, 18 марта.

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"Для зачисления ребенка достаточно заявления одного из родителей, направленного почтовым письмом или по электронной почте в адрес школы", — говорится в сообщении.

Оригиналы документов вместе с медицинскими справками можно подавать позже.

В КГГА отметили, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность — закрепление адресов проживания детей за определенными школами. 

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в Украине с сентября 2025 года планируется сократить количество школ. Речь идет, в частности, об учебных заведениях с количеством учеников менее 45 человек.

Также в Харьковской области школы в Лозовском и Красноградском районах будут переведены на смешанное или офлайн-обучение. Такие мероприятия будут введены с 1 сентября 2024 года.

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