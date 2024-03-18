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У Києві визначили терміни прийому заяв на вступ до перших класів — коли можна подати документи

18 березня 2024 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві визначили терміни прийому заяв на вступ до перших класів — коли можна подати документи
Діти в школі. Фото: ocdn.eu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві прийом документів у перші класи розпочнеться раніше звичайної дати — від 25 березня до 31 травня. Їх можна подати особисто, в електронному вигляді або поштовим листом.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у понеділок, 18 березня.

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"Для зарахування дитини достатньо заяви одного з батьків, направлену поштовим листом або електронною поштою на адресу школи", — йдеться у повідомленні.

Оригінали документів разом із медичними довідками можна подавати пізніше.

У КМДА зазначили, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність — закріплення адрес проживання дітей за певними школами. 

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Допис КМДА. Фото: скриншот 

Нагадаємо, в Україні з вересня 2025 року планують скоротити кількість шкіл. Йдеться, зокрема, про навчальні заклади з кількістю учнів, меншою за 45 осіб.

Також на Харківщині школи у Лозівському та Красноградському районах будуть переведені на змішане або офлайн-навчання. Такі заходи будуть запроваджені з 1 вересня 2024 року.

Київ
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КМДА
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