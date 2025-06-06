Обстрел Киева 6 июня — пострадали по меньшей мере два человека

Медик стоит возле автомобиля скорой помощи. Иллюстративное фото: Telegram/Сергей Лысак

Россияне в ночь на 6 июня массированно атакуют Киев дронами и ракетами. В результате обстрела уже известно не только о повреждениях, но и о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщают мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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Пострадавшие в результате обстрела Киева в ночь на 6 июня

"Медики госпитализировали одного пострадавшего в Соломенском районе", - написал Кличко в 02:40.

Впоследствии Ткаченко отметил, что по предварительным данным, в городе уже двое пострадавших.

"В Голосеевском районе в результате вражеской атаки повреждения на территории рядом с АЗС. Также фиксируем сообщения об обломках сбитых вражеских целей в Деснянском и Дарницком районе", - дополнил он свое сообщение.

Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко тоже подтвердил, что пострадали два человека.

"Сейчас трое пострадавших в столице. Двух из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте", - написал Кличко в 03:16.

Напомним, что в результате атаки РФ по Киеву в городе зафиксировано много пожаров и повреждений. Кроме того, на левом берегу столицы фиксировались проблемы с электроснабжением.

Также мы писали, что менее часа назад Воздушные силы ВСУ подтвердили взлет стратегических бомбардировщиков РФ Ту-95МС. Вероятно, враг осуществил пуски крылатых ракет.