Обстрел Киева 6 июня — пострадали по меньшей мере два человека

В Киеве в результате атаки РФ есть пострадавшие
Россияне в ночь на 6 июня массированно атакуют Киев дронами и ракетами. В результате обстрела уже известно не только о повреждениях, но и о пострадавших.
Об этом в Telegram сообщают мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Пострадавшие в результате обстрела Киева в ночь на 6 июня
"Медики госпитализировали одного пострадавшего в Соломенском районе", - написал Кличко в 02:40.
Впоследствии Ткаченко отметил, что по предварительным данным, в городе уже двое пострадавших.
"В Голосеевском районе в результате вражеской атаки повреждения на территории рядом с АЗС. Также фиксируем сообщения об обломках сбитых вражеских целей в Деснянском и Дарницком районе", - дополнил он свое сообщение.
Глава Соломенской РГА Сергей Мовенко тоже подтвердил, что пострадали два человека.
"Сейчас трое пострадавших в столице. Двух из них медики госпитализировали, одному - оказали помощь на месте", - написал Кличко в 03:16.
Напомним, что в результате атаки РФ по Киеву в городе зафиксировано много пожаров и повреждений. Кроме того, на левом берегу столицы фиксировались проблемы с электроснабжением.
Также мы писали, что менее часа назад Воздушные силы ВСУ подтвердили взлет стратегических бомбардировщиков РФ Ту-95МС. Вероятно, враг осуществил пуски крылатых ракет.
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