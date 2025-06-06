Обстріл Києва 6 червня — постраждали щонайменше двоє людей

Медик стоїть біля автомобіля швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни в ніч на 6 червня масовано атакують Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу вже відомо не лише про пошкодження, але й про постраждалих.

Про це у Telegram повідомляють мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Києва в ніч проти 6 червня

"Медики госпіталізували одного постраждалого в Соломʼянському районі", — написав Кличко о 02:40.

Згодом, Ткаченко зазначив, що за попередніми даними, у місті вже двоє потерпілих.

"У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкодження на території поруч з АЗС. Також фіксуємо повідомлення про уламки збитих ворожих цілей в Деснянському та Дарницькому районі", — доповнив він свій допис.

Глава Солом'янської РДА Сергій Мовенко теж підтвердив, що постраждали двоє людей.

"Наразі троє постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували, одному — надали допомогу на місці", — написав Кличко о 03:16.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ по Києву у місті зафіксовано багато пожеж і пошкоджень. Крім того, на лівому березі столиці фіксувалися проблеми з електропостачанням.

Також ми писали, що менше години тому Повітряні сили ЗСУ підтвердили зліт стратегічних бомбардувальників РФ Ту-95МС. Ймовірно, ворог здійснив пуски крилатих ракет.