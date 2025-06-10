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Главная Киев В Киеве в результате атаки РФ есть пострадавшие

В Киеве в результате атаки РФ есть пострадавшие

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Дата публикации 10 июня 2025 03:26
Обстрел Киева 10 июня — пострадали люди
Медик возле авто скорой помощи. Фото иллюстративное: Telegram/Сергей Лысак

Россияне в ночь на 10 июня массированно атаковали и продолжают атаковать Киев. В столице фиксируется много повреждений, пожаров, также есть информация о пострадавших.

Об этом в Telegram сообщают мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.

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"В Дарницком районе медики осматривают одного пострадавшего", — написал Кличко в 03:08.

Через несколько минут мэр столицы написал, что одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте. Вероятно, речь шла о вышеуказанном сообщении.

Обстріл Києва 10 червня - постраждали люди - фото 1
Сообщение Виталия Кличко о последствиях атаки РФ. Фото: скриншот

В то же время Ткаченко проинформировал, что в Шевченковском районе горит дом. Кроме того, там есть пострадавшая женщина, которой сейчас оказывают помощь.

Напомним, что этой ночью враг массированно атакует столицу дронами. В городе фиксируется много пожаров и повреждений. Подробнее о последствиях — можно узнать по этой ссылке.

Также мы писали, что этой ночью россияне атаковали беспилотниками Одессу. В городе поврежден роддом.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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