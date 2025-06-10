Обстрел Киева 10 июня — пострадали люди

В Киеве в результате атаки РФ есть пострадавшие
Россияне в ночь на 10 июня массированно атаковали и продолжают атаковать Киев. В столице фиксируется много повреждений, пожаров, также есть информация о пострадавших.
Об этом в Telegram сообщают мэр Киева Виталий Кличко и начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко.
Пострадавшие в Киеве в результате обстрела РФ в ночь на 10 июня
"В Дарницком районе медики осматривают одного пострадавшего", — написал Кличко в 03:08.
Через несколько минут мэр столицы написал, что одному пострадавшему в Дарницком районе медики оказали помощь на месте. Вероятно, речь шла о вышеуказанном сообщении.
В то же время Ткаченко проинформировал, что в Шевченковском районе горит дом. Кроме того, там есть пострадавшая женщина, которой сейчас оказывают помощь.
Напомним, что этой ночью враг массированно атакует столицу дронами. В городе фиксируется много пожаров и повреждений. Подробнее о последствиях — можно узнать по этой ссылке.
Также мы писали, что этой ночью россияне атаковали беспилотниками Одессу. В городе поврежден роддом.
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