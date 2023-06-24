В Киеве в результате ночной ракетной атаки есть погибшие, — КМВА
В результате ракетных обстрелов Киева в ночь на 24 июня в столице погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Подробности о последствиях ракетной атаки
Как отмечается в сообщении, падение обломков ракеты произошло на 24-этажный дом в Соломенском районе Киева.
"В настоящее время обнаружены двое погибших. Пострадавшие — восемь человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте", — сообщил Попко.
Чиновник также отметил, что было повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке возле поврежденного дома.
"Данные оперативного сведения уточняются", — добавил он.
Напомним, ночью 24 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Также в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе столицы. По его словам, обломки ракеты упали на верхние этажи многоэтажки.
Во второй раз с начала суток воздушная тревога в Киеве была объявлена около 6 часов утра.