В Киеве в результате ночной ракетной атаки есть погибшие, — КМВА

Последствия ракетной атаки по Киеву в ночь на 24 июня. Фото: КМВА

В результате ракетных обстрелов Киева в ночь на 24 июня в столице погибли два человека. Еще восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Подробности о последствиях ракетной атаки

Как отмечается в сообщении, падение обломков ракеты произошло на 24-этажный дом в Соломенском районе Киева.

"В настоящее время обнаружены двое погибших. Пострадавшие — восемь человек. Двое госпитализированы, остальным медицинская помощь оказывалась на месте", — сообщил Попко.

Чиновник также отметил, что было повреждено около 40 автомобилей, припаркованных на стоянке возле поврежденного дома.

"Данные оперативного сведения уточняются", — добавил он.

Сообщения КМВА о последствиях ночной атаки по Киеву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Напомним, ночью 24 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Также в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе столицы. По его словам, обломки ракеты упали на верхние этажи многоэтажки.

Во второй раз с начала суток воздушная тревога в Киеве была объявлена около 6 часов утра.