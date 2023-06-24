Наслідки ракетної атаки по Києву у ніч проти 24 червня. Фото: КМВА

Внаслідок ракетного обстрілу Києва у ніч проти 24 червня у столиці загинули дві людини. Ще восьмеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Як зазначається у повідомленні, падіння уламків ракети відбулося на 24-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва.

"Наразі виявлено двох загиблих. Постраждалих — вісім осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці", — повідомив Попко.

Чиновник також зазначив, що було пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці біля пошкодженого будинку.

"Дані оперативного зведення уточнюються", — додав він.

Повідомлення КМВА про наслідки нічної атаки по Києву. Фото: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, вночі 24 червня в Києві пролунала серія вибухів. Також в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Мер Києві Віталій Кличко повідомив про вибухи в Солом'янському районі столиці. За його словами, уламки ракети впали на верхні поверхи багатоповерхівки.

Вдруге від початку доби повітряна тривога у Києві була оголошена близько 6 години ранку.