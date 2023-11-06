В Киеве водитель маршрутки сбывал наркотики на остановке — его уже задержали
В Киеве полиция задержала водителя маршрутки, сбывавшего наркотики на остановке. Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Что известно о "бизнесе" водителя маршрутки
Правоохранители рассказали, что получили сообщение, что водитель межобластных пассажирских перевозок занимается сбытом наркотиков, в частности каннабиса. Наркотические вещества он поставлял из Житомирской области и продавал на автобусных остановках.
"В результате обыска по его месту жительства следователи обнаружили и изъяли очередную партию "товара", подготовленную к сбыту. В общей сложности у него изъято 100 граммов каннабиса", — говорится в сообщении.
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Обыски у наркоторговца. Фото: Нацполиция
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Обыски у наркоторговца. Фото: Нацполиция
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Обыски у наркоторговца. Фото: Нацполиция
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Обыски у наркоторговца. Фото: Нацполиция
Злоумышленнику уже сообщили о подозрении за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Николаевской области задержали дельцов, которые торговали наркотиками в прифронтовой зоне.
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