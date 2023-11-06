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В Киеве водитель маршрутки сбывал наркотики на остановке — его уже задержали

6 ноября 2023 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве водитель маршрутки сбывал наркотики на остановке — его уже задержали
Задержание водителя. Фото: t.me/gunpKyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве полиция задержала водителя маршрутки, сбывавшего наркотики на остановке. Правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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Правоохранители рассказали, что получили сообщение, что водитель межобластных пассажирских перевозок занимается сбытом наркотиков, в частности каннабиса. Наркотические вещества он поставлял из Житомирской области и продавал на автобусных остановках.

"В результате обыска по его месту жительства следователи обнаружили и изъяли очередную партию "товара", подготовленную к сбыту. В общей сложности у него изъято 100 граммов каннабиса", — говорится в сообщении.

  • Обыски у наркоторговца. Фото: Нацполиция
  • Обыски у наркоторговца. Фото: Нацполиция
  • Обыски у наркоторговца. Фото: Нацполиция
  • Обыски у наркоторговца. Фото: Нацполиция
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Злоумышленнику уже сообщили о подозрении за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Николаевской области задержали дельцов, которые торговали наркотиками в прифронтовой зоне.

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