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У Києві водій маршрутки збував наркотики на зупинці — його вже затримали

6 листопада 2023 14:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві водій маршрутки збував наркотики на зупинці — його вже затримали
Затримання водія. Фото: t.me/gunpKyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві поліція затримала водія маршрутки, який збував наркотики на зупинці. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у поліції Києва

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Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення, що водій міжобласних пасажирських перевезень займається збутом наркотиків, зокрема канабісу. Наркотичні речовини він поставляв з Житомирської області та продавав на автобусних зупинках. 

"У результаті обшуку за його місцем проживання слідчі виявили та вилучили чергову партію "товару", підготовлену до збуту. Загалом, у нього вилучено 100 грамів канабісу", — йдеться у повідомленні. 

  • Обшуки у наркоторгівця. Фото: Нацполіція
  • Обшуки у наркоторгівця. Фото: Нацполіція
  • Обшуки у наркоторгівця. Фото: Нацполіція
  • Обшуки у наркоторгівця. Фото: Нацполіція
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Зловмиснику вже повідомили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині затримали ділків, які торгували наркотиками у прифронтовій зоні. 

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