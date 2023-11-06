У Києві водій маршрутки збував наркотики на зупинці — його вже затримали

Затримання водія. Фото: t.me/gunpKyiv

У Києві поліція затримала водія маршрутки, який збував наркотики на зупинці. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення, що водій міжобласних пасажирських перевезень займається збутом наркотиків, зокрема канабісу. Наркотичні речовини він поставляв з Житомирської області та продавав на автобусних зупинках.

"У результаті обшуку за його місцем проживання слідчі виявили та вилучили чергову партію "товару", підготовлену до збуту. Загалом, у нього вилучено 100 грамів канабісу", — йдеться у повідомленні.

Обшуки у наркоторгівця. Фото: Нацполіція

Обшуки у наркоторгівця. Фото: Нацполіція

Обшуки у наркоторгівця. Фото: Нацполіція

Обшуки у наркоторгівця. Фото: Нацполіція 1 / 4

Зловмиснику вже повідомили про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині затримали ділків, які торгували наркотиками у прифронтовій зоні.