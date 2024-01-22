В Киеве водитель наехал на пешехода и столкнулся с автомобилем — есть погибший

Место ДТП. Фото: полиция Киева

Утром, 22 января, в Голосеевском районе Киева автомобиль наехал на пешехода. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Водителю грозит от 3 до 8 лет заключения.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Отмечается, что происшествие произошло на Столичном шоссе. Установлено, что водитель автомобиля "Мерседес", мужчина 1957 года рождения, наехал на пешехода. Второй переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

В то же время, после наезда на мужчину, водитель столкнулся с другой легковушкой.

Водителя иномарки проверили на состояние опьянения, за рулем он был трезв. Ему грозит от 3 до 8 лет заключения.

Последствия ДТП. Фото: полиция Киева

Последствия ДТП. Фото: полиция Киева

Информация о ДТП. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области 21 января произошла авария, в результате которой пятеро пострадавших, из них двое детей. На дороге столкнулся микроавтобус Ford Transit с автомобилем Hyundai.

Добавим, что 19 января в городе Люботин Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Skoda на большой скорости врезался в грузовой прицеп фуры, в результате чего пострадал человек.