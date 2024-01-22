У Києві водій наїхав на пішохода та зіткнувся з авто — є загиблий

Місце ДТП. Фото: поліція Києва

Вранці, 22 січня, у Голосіївському районі Києва автомобіль наїхав на пішохода. Від отриманих травм він помер на місці ДТП. Водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Зазначається, що автопригода сталася на Столичному шосе. Встановлено, що водій автомобіля "Мерседес", чоловік 1957 року народження, наїхав на пішохода. Другий переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Водночас, після наїзду на чоловіка, кермувальник зіткнувся із іншим легковиком.

Водія іномарки перевірили на стан сп’яніння, за кермом він був тверезий. Йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Наслідки ДТП. Фото: поліція Києва

Наслідки ДТП. Фото: поліція Києва

Інформація про ДТП. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області 21 січня сталася аварія, в результаті якої п'ятеро постраждалих, із них — двоє дітей. На дорозі зіткнувся мікроавтобус Ford Transit з автомобілем Hyundai.

Додамо, що 19 січня в місті Люботин Харківської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у вантажний причіп фури, внаслідок чого постраждала людина.