Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1НедвижимостьКиноШоу-бизнесВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве водитель избил артистку Тоню Матвиенко — реакция полиции

В Киеве водитель избил артистку Тоню Матвиенко — реакция полиции

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 09:32
В Киеве водитель такси избил Тоню Матвиенко — что произошло
Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В Киеве полиция задержала мужчину, который 30 июня напал на заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко во время конфликта в такси. Инцидент произошел на Печерске.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киева.

Реклама
Читайте также:

Полиция задержала водителя-нападавшего

Как сообщили в полиции Киева, певица обратилась с заявлением о том, что во время поездки водитель такси вел себя агрессивно, вступил с ней в конфликт и в конце нанес ей удары, после чего скрылся с места происшествия.

Тоню Матвієнко побили
Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего — им оказался 63-летний житель Киева. Мужчину задержали, следствие продолжается.

"Сейчас дознаватели Печерского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и истязания", — сообщили в полиции.

Тоня Матвиенко объяснила с чего начался конфликт

Тоня Матвиенко впоследствии рассказала детали инцидента в соцсетях. По ее словам, водитель изначально вел себя пренебрежительно. На ее просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка мужчина отреагировал грубо, отказался выполнить просьбу и начал вести себя некорректно, оправдывая отказ тем, что ему жарко.

null
Публикация Тони Матвиенко в Instagram. Фото: скриншот

После этого словесный конфликт обострился, и артистка попросила остановить авто до завершения маршрута, но водитель отказал. Ей пришлось самостоятельно открыть дверь на ходу. Выйдя из машины, певица хлопнула дверью — тогда водитель также покинул авто и, по словам Матвиенко, ударил ее сначала в голову, а затем в плечо.

"Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком! Эта история — не для хайпа. Я не хочу запросов на комментарии от СМИ. Я просто знаю, что я — не единственная. Таких случаев много. И еще больше тех, кто после них ничего не говорит, потому что "ничего не докажешь". Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано", — написала певица.

Добавим, что в компании, где работал таксист, пока не дали никакой официальной реакции на инцидент.

Напомним, в Ивано-Франковском недавно неизвестные напали на бойца бригады "Азов", который пережил плен.

А в Одессе мужчина пробил голову работнику ТЦК.

Киев скандал такси артисты избиение Тоня Матвиенко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации