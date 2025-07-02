В Киеве водитель такси избил Тоню Матвиенко — что произошло

Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

В Киеве полиция задержала мужчину, который 30 июня напал на заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко во время конфликта в такси. Инцидент произошел на Печерске.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киева.

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Как сообщили в полиции Киева, певица обратилась с заявлением о том, что во время поездки водитель такси вел себя агрессивно, вступил с ней в конфликт и в конце нанес ей удары, после чего скрылся с места происшествия.

Задержанный мужчина. Фото: Нацполиция

Правоохранители оперативно установили личность нападавшего — им оказался 63-летний житель Киева. Мужчину задержали, следствие продолжается.

"Сейчас дознаватели Печерского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и истязания", — сообщили в полиции.

Тоня Матвиенко объяснила с чего начался конфликт

Тоня Матвиенко впоследствии рассказала детали инцидента в соцсетях. По ее словам, водитель изначально вел себя пренебрежительно. На ее просьбу закрыть окно из-за сильного сквозняка мужчина отреагировал грубо, отказался выполнить просьбу и начал вести себя некорректно, оправдывая отказ тем, что ему жарко.

Публикация Тони Матвиенко в Instagram. Фото: скриншот

После этого словесный конфликт обострился, и артистка попросила остановить авто до завершения маршрута, но водитель отказал. Ей пришлось самостоятельно открыть дверь на ходу. Выйдя из машины, певица хлопнула дверью — тогда водитель также покинул авто и, по словам Матвиенко, ударил ее сначала в голову, а затем в плечо.

"Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки для меня были унижением и шоком! Эта история — не для хайпа. Я не хочу запросов на комментарии от СМИ. Я просто знаю, что я — не единственная. Таких случаев много. И еще больше тех, кто после них ничего не говорит, потому что "ничего не докажешь". Камер не было. Свидетелей не было. У водителя своя история. Заявление написано", — написала певица.

Добавим, что в компании, где работал таксист, пока не дали никакой официальной реакции на инцидент.

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