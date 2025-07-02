У Києві водій таксі побив Тоню Матвієнко — що сталося

Заслужена артистка України Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

У Києві поліція затримала чоловіка, який 30 червня напав на заслужену артистку України Тоню Матвієнко під час конфлікту у таксі. Інцидент стався на Печерську.

Про це повідомила пресслужба ГУНП Києва.

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Як повідомили у поліції Києва, співачка звернулася із заявою про те, що під час поїздки водій таксі поводився агресивно, вступив із нею в конфлікт і врешті завдав їй ударів, після чого втік з місця події.

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника — ним виявився 63-річний житель Києва. Чоловіка затримали, слідство триває.

"Наразі дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України — побої і мордування", — повідомили у поліції.

Тоня Матвієнко пояснила з чого почався конфлікт

Тоня Матвієнко згодом розповіла деталі інциденту у соцмережах. За її словами, водій від початку поводився зневажливо. На її прохання зачинити вікно через сильний протяг чоловік відреагував грубо, відмовився виконати прохання і почав поводитися некоректно, виправдовуючи відмову тим, що йому спекотно.

Публікація Тоні Матвієнко у Instagram. Фото: скриншот

Після цього словесний конфлікт загострився, і артистка попросила зупинити авто до завершення маршруту, але водій відмовив. Їй довелося самостійно відчинити двері на ходу. Вийшовши з машини, співачка грюкнула дверима — тоді водій також покинув авто і, за словами Матвієнко, вдарив її спочатку в голову, а потім у плече.

"Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком! Ця історія — не для хайпу. Я не хочу запитів на коментарі від ЗМІ. Я просто знаю, що я — не єдина. Таких випадків багато. І ще більше тих, хто після них нічого не говорить, бо "нічого не доведеш". Камер не було. Свідків не було. У водія своя історія. Заява написана", — написала співачка.

Додамо, що в компанії, де працював таксист, наразі не дали жодної офіційної реакції на інцидент.

Нагадаємо, в Івано-Франківському нещодавно невідомі напали на бійця бригади "Азов", який пережив полон.

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