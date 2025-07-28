ДТП в Киеве 28 июля — водитель врезался в подземный переход

ДТП в Киеве. Фото: facebook/UA.KyivPolice

В Киеве 28 июля водитель столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода. Мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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ДТП в Киеве 28 июля

Правоохранители рассказали, что сегодня около 07:00 в Киеве произошло ДТП. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением, выехал на пешеходную часть дороги и столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода.

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Отмечается, что 43-летнего водителя с телесными повреждениями доставили в больницу. У него открытый перелом ноги. По предварительной информации, мужчина был трезв.

"На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства ДТП", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля на Ивано-Франковщине в ДТП погиб депутат Ярослав Рущишин. Он ехал на мотоцикле и столкнулся с трактором.

Кроме того, в Одесской области пьяный водитель погиб в ДТП. Еще одного мужчину госпитализировали.