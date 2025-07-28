ДТП у Києві 28 липня — водій врізався у підземний перехід

У Києві водій врізався у підземний перехід — є потерпілі
У Києві 28 липня водій зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу. Чоловіка доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Про це повідомили у поліції Києва.
ДТП у Києві 28 липня
Правоохоронці розповіли, що сьогодні близько 07:00 у Києві трапилась ДТП. Водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, виїхав на пішохідну частину дороги та зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу.
Зазначається, що 43-річного водія із тілесними ушкодженнями доправили до лікарні. У нього відкритий перелом ноги. За попередньою інформацією, чоловік був тверезий.
"На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 липня на Івано-Франківщині у ДТП загинув депутат Ярослав Рущишин. Він їхав на мотоциклі та зіткнувся з трактором.
Крім того, на Одещині п'яний водій загинув у ДТП. Ще одного чоловіка госпіталізували.
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