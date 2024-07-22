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В Киеве волонтер на Lamborghini зарабатывает на государственных строительных подрядах

22 июля 2024 16:15
Виктория Козырь - редактор
Роскошная жизнь волонтера в Киеве — что известно об Алексее Владимирове
Алексей Владимиров. Фото: Instagram
Виктория Козырь - редактор

Алексей Владимиров, который представляется волонтером, ведет роскошную жизнь и покупает дорогие автомобили, в частности Lamborghini и Range Rover. Также он дружит с мэром Виталием Кличко и "помогает" получать господряды в строительстве и оборонной сфере.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды" в понедельник, 22 июля.

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Журналисты узнали, что 37-летний Алексей Владимиров владеет киевским рестораном грузинской кухни "Саперави". В начале полномасштабного вторжения России в Украину он фотографировался в военной форме. К тому же, в мобильном приложении Getcontact номер его телефона записан как "Кличко гуманитарка", "Откат от тендера", "Кличко. Цемент" и т.д.

На свою страницу в Instagram он публикует фото вместе с мэром Виталием Кличко.

Волонтер Алексей Владимиров и мэр Киева Виталий Кличко
Алексей Владимиров и Виталий Кличко. Фото: Instagram

Во время полномасштабного вторжения Владимиров покупает автомобили премиум-класса — Lamborghini Huracan и Range Rover последней модели.

Журналисты заявляют, что Владимиров "зарабатывает" на государственных строительных подрядах в Киеве и благодаря "дружбе" с Кличко может помочь получить любой подряд.

Также в расследовании говорится, что мужчина получает прибыль и в оборонной сфере благодаря дружеским отношениям своего отца с руководителем государственной компании-спецэкспортера оружия Главного управления разведки Минобороны Украины Алексеем Петровым 

Журналисты "УП" сообщили, что они установили личность одного из ближайших друзей "волонтера" Владимирова — Дмитрия Половко. Компания его матери (ДСЗ), которая зарегистрирована в Днепропетровской области, начала активно выигрывать многомиллионные тендеры в Киеве после начала вторжения РФ в Украину.

Из публичных баз данных выявлено, что компания матери Половко в 2022 году получила примерно 7 млн гривен по таким контрактам, в 2023 году — около 50 млн гривен, а только за первое полугодие 2024 года — еще 50 млн гривен.

Кроме того, мужчина через систему "Шлях" регулярно ездит на отдых за границу. 

Напомним, народный депутат Украины Николай Задорожный был исключен из партии "Слуга народа". Политик подозревается в требовании взятки на сумму 3,4 миллиона гривен за непрепятствование в ремонте объектов инфраструктуры в Сумской области.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким оказался в центре скандала из-за обвинений в завышении смет на строительство водопровода и фортификаций на сумму 1,5 миллиарда гривен. Цены на трубы для водопровода были завышены в два-три раза по сравнению с рыночными.

Виталий Кличко Киев деньги расследование волонтеры автомобиль

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