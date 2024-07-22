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У Києві волонтер на Lamborghini заробляє на державних будівельних підрядах

22 липня 2024 16:15
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Розкішне життя волонтера в Києві — що відомо про Олексія Владімірова
Олексій Владіміров. Фото: Instagram
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Олексій Владіміров, який представляється волонтером, веде розкішне життя та купує дорогі автомобілі, зокрема Lamborghini та Range Rover. Також він дружить із мером Віталієм Кличком та "допомагає" отримувати держпідряди в будівництві та оборонній сфері.

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди" у понеділок, 22 липня. 

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Розкішне життя волонтера в Києві

Журналісти дізналися, що 37-річний Олексій Владіміров володіє київським рестораном грузинської кухні "Сапераві". На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він фотографувався у військові формі. До того ж, у мобільному застосунку Getcontact номер його телефону записано як "Кличко гуманітарка", "Відкат от тендера", "Кличко. Цемент" тощо.

На свою сторінку в Instagram він публікує фото разом з мером Віталієм Кличком.

Волонтер Олексій Владіміров та мер Києва Віталій Кличко
Олексій Владіміров та Віталій Кличко. Фото: Instagram

Під час повномасштабного вторгнення Владіміров купує автомобілі преміум-класу — Lamborghini Huracan та Range Rover останньої моделі.

Журналісти заявляють, що Владіміров "заробляє" на державних будівельних підрядах у Києві та завдяки "дружбі" з Кличком може допомогти отримати будь-який підряд.

Також в розслідуванні йдеться, що чоловік отримує прибуток й в оборонній сфері завдяки дружнім відносинам свого батька з керівником державної компанії-спецекспортера зброї Головного управління розвідки Міноборони України Олексієм Петровим 

Журналісти "УП" повідомили, що вони встановили особу одного з найближчих друзів "волонтера" Владімірова — Дмитра Половка. Компанія його матері (ДСЗ), яка зареєстрована в Дніпропетровській області, почала активно вигравати багатомільйонні тендери в Києві після початку вторгнення РФ в Україну.

З публічних баз даних виявлено, що компанія матері Половка у 2022 році отримала приблизно 7 млн гривень за такими контрактами, у 2023 році — близько 50 млн гривень, а лише за перше півріччя 2024 року — ще 50 млн гривень.

Крім того, чоловік через систему "Шлях" регулярно їздить на відпочинок за кордон. 

Нагадаємо, народного депутата України Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу". Політика підозрюють у вимаганні хабаря на суму 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання в ремонті об’єктів інфраструктури в Сумській області. 

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опинився в центрі скандалу через звинувачення у завищенні кошторисів на будівництво водогону і фортифікацій на суму 1,5 мільярда гривень. Ціни на труби для водогону були завищені у два-три рази порівняно з ринковими. 

Віталій Кличко Київ гроші розслідування волонтери автомобіль

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