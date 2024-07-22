Розкішне життя волонтера в Києві — що відомо про Олексія Владімірова

Олексій Владіміров. Фото: Instagram

Олексій Владіміров, який представляється волонтером, веде розкішне життя та купує дорогі автомобілі, зокрема Lamborghini та Range Rover. Також він дружить із мером Віталієм Кличком та "допомагає" отримувати держпідряди в будівництві та оборонній сфері.

Про це йдеться в розслідуванні "Української правди" у понеділок, 22 липня.

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Розкішне життя волонтера в Києві

Журналісти дізналися, що 37-річний Олексій Владіміров володіє київським рестораном грузинської кухні "Сапераві". На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він фотографувався у військові формі. До того ж, у мобільному застосунку Getcontact номер його телефону записано як "Кличко гуманітарка", "Відкат от тендера", "Кличко. Цемент" тощо.

На свою сторінку в Instagram він публікує фото разом з мером Віталієм Кличком.

Олексій Владіміров та Віталій Кличко. Фото: Instagram

Під час повномасштабного вторгнення Владіміров купує автомобілі преміум-класу — Lamborghini Huracan та Range Rover останньої моделі.

Журналісти заявляють, що Владіміров "заробляє" на державних будівельних підрядах у Києві та завдяки "дружбі" з Кличком може допомогти отримати будь-який підряд.

Також в розслідуванні йдеться, що чоловік отримує прибуток й в оборонній сфері завдяки дружнім відносинам свого батька з керівником державної компанії-спецекспортера зброї Головного управління розвідки Міноборони України Олексієм Петровим

Журналісти "УП" повідомили, що вони встановили особу одного з найближчих друзів "волонтера" Владімірова — Дмитра Половка. Компанія його матері (ДСЗ), яка зареєстрована в Дніпропетровській області, почала активно вигравати багатомільйонні тендери в Києві після початку вторгнення РФ в Україну.

З публічних баз даних виявлено, що компанія матері Половка у 2022 році отримала приблизно 7 млн гривень за такими контрактами, у 2023 році — близько 50 млн гривень, а лише за перше півріччя 2024 року — ще 50 млн гривень.

Крім того, чоловік через систему "Шлях" регулярно їздить на відпочинок за кордон.

Нагадаємо, народного депутата України Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу". Політика підозрюють у вимаганні хабаря на суму 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання в ремонті об’єктів інфраструктури в Сумській області.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім опинився в центрі скандалу через звинувачення у завищенні кошторисів на будівництво водогону і фортифікацій на суму 1,5 мільярда гривень. Ціни на труби для водогону були завищені у два-три рази порівняно з ринковими.