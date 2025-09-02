Обстрел Киева 2 сентября — есть падение обломков дрона

Обстрелы Киева. Архивное фото: REUTERS/Alina Smutko

Российские войска днем 2 сентября атаковали столицу ударными дронами. В одном из районов зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

Обстрелы Киева 2 сентября

"Проверяем информацию о падении обломков сбитого БпЛА в Днепровском районе столицы, в зеленой зоне", — написал Ткаченко.

В то же время Кличко рассказал, что на место уже направляются экстренные службы. Он отметил, что атака вражеских БпЛА на столицу продолжается, поэтому призвал всех находиться в укрытиях.

Напомним, ранее в Киеве прогремели мощные взрывы. Мониторы предупреждали о запусках вражеских БпЛА.

Кроме того, в ночь на 2 сентября оккупанты атаковали Украину более 100 дронов. Было зафиксировано попадание 30 ударных БпЛА на девяти локациях.