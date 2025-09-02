Обстріл Києва 2 вересня — є падіння уламків дрона

У Києві впали уламки дрона в одному із районів
Російські війська вдень 2 вересня атакували столицю ударними дронами. В одному із районів зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.
Про це повідомив очільника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.
Обстріли Києва 2 вересня
"Перевіряємо інформацію щодо падіння уламків збитого БпЛА у Дніпровському районі столиці, у зеленій зоні" — написав Ткаченко.
Водночас Кличко розповів, що на місце вже прямують екстрені служби. Він наголосив, що атака ворожих БпЛА на столицю триває, тому закликав усіх перебувати в укриттях.
Нагадаємо, раніше у Києві пролунали потужні вибухи. Монітори попереджали про запуски ворожих БпЛА.
Крім того, у ніч проти 2 вересня окупанти атакували Україну понад 100 дронів. Було зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на девʼяти локаціях.
Читайте Новини.LIVE!