Обстріл Києва 2 вересня — є падіння уламків дрона

Російські війська вдень 2 вересня атакували столицю ударними дронами. В одному із районів зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.

Про це повідомив очільника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Обстріли Києва 2 вересня

"Перевіряємо інформацію щодо падіння уламків збитого БпЛА у Дніпровському районі столиці, у зеленій зоні" — написав Ткаченко.

Водночас Кличко розповів, що на місце вже прямують екстрені служби. Він наголосив, що атака ворожих БпЛА на столицю триває, тому закликав усіх перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше у Києві пролунали потужні вибухи. Монітори попереджали про запуски ворожих БпЛА.

Крім того, у ніч проти 2 вересня окупанти атакували Україну понад 100 дронів. Було зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на девʼяти локаціях.