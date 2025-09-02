Відео
Головна Київ У Києві впали уламки дрона в одному із районів

У Києві впали уламки дрона в одному із районів

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:21
Обстріл Києва 2 вересня — є падіння уламків дрона
Обстріли Києва. Архівне фото: REUTERS/Alina Smutko

Російські війська вдень 2 вересня атакували столицю ударними дронами. В одному із районів зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА.

Про це повідомив очільника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко

Читайте також:

Обстріли Києва 2 вересня

"Перевіряємо інформацію щодо падіння уламків збитого БпЛА у Дніпровському районі столиці, у зеленій зоні" — написав Ткаченко.

Обстріл Києва 2 вересня
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Водночас Кличко розповів, що на місце вже прямують екстрені служби. Він наголосив, що атака ворожих БпЛА на столицю триває, тому закликав усіх перебувати в укриттях.

null
Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, раніше у Києві пролунали потужні вибухи. Монітори попереджали про запуски ворожих БпЛА.

Крім того, у ніч проти 2 вересня окупанти атакували Україну понад 100 дронів. Було зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на девʼяти локаціях.

Київ вибух обстріли дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
