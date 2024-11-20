Взрывы в Киеве 20 ноября — в Днепровском районе упали обломки БпЛА

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Киеве утром, 20 ноября, в результате российской атаки упали обломки беспилотника. Это привело к пожару в квартире многоэтажки.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

Читайте также:

Последствия падения обломков БпЛА в Киеве

Известно, что обломки вражеского беспилотника упали в Днепровском районе столицы.

"Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома. Относительно пострадавших информация уточняется", — добавил Попко.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 19 ноября оккупанты ударили по центральной части Харькова. Враг ранил 12 человек.

Также в ночь на 19 ноября захватчики атаковали Сумщину. В Глухове вражеский дрон попал в общежитие, где проживала женщина с двумя детьми. Они погибли под завалами.