Взрывы в Киеве 20 ноября — в Днепровском районе упали обломки БпЛА

В Киеве упали обломки российского беспилотника — что известно
В Киеве утром, 20 ноября, в результате российской атаки упали обломки беспилотника. Это привело к пожару в квартире многоэтажки.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.
Последствия падения обломков БпЛА в Киеве
Известно, что обломки вражеского беспилотника упали в Днепровском районе столицы.
"Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома. Относительно пострадавших информация уточняется", — добавил Попко.
Напомним, 19 ноября оккупанты ударили по центральной части Харькова. Враг ранил 12 человек.
Также в ночь на 19 ноября захватчики атаковали Сумщину. В Глухове вражеский дрон попал в общежитие, где проживала женщина с двумя детьми. Они погибли под завалами.
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