Вибухи у Києві 20 листопада — у Дніпровському районі впали уламки БпЛА

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Києві зранку, 20 листопада, внаслідок російської атаки впали уламки безпілотника. Це спричинило пожежу в квартирі багатоповерхівки.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

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Відомо, що уламки ворожого безпілотника впали в Дніпровському районі столиці.

"Сталося загоряння в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється", — додав Попко.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 листопада окупанти вдарили по центральній частині Харкова. Ворог поранив 12 людей.

Також у ніч на 19 листопада загарбники атакували Сумщину. У Глухові ворожий дрон поцілив у гуртожиток, де проживала жінка з двома дітьми. Вони загинули під завалами.