Вибухи у Києві 20 листопада — у Дніпровському районі впали уламки БпЛА

У Києві впали уламки російського безпілотника — що відомо
У Києві зранку, 20 листопада, внаслідок російської атаки впали уламки безпілотника. Це спричинило пожежу в квартирі багатоповерхівки.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
Наслідки падіння уламків БпЛА у Києві
Відомо, що уламки ворожого безпілотника впали в Дніпровському районі столиці.
"Сталося загоряння в квартирі багатоповерхового житлового будинку. Щодо постраждалих інформація уточнюється", — додав Попко.
Нагадаємо, 19 листопада окупанти вдарили по центральній частині Харкова. Ворог поранив 12 людей.
Також у ніч на 19 листопада загарбники атакували Сумщину. У Глухові ворожий дрон поцілив у гуртожиток, де проживала жінка з двома дітьми. Вони загинули під завалами.
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