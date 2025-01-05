Акция Free Azov в Киеве 5 января — фоторепортаж

Участники акции Free Azov с плакатами. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 5 января, в Киеве состоялась первая в этом году акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу, чтобы напомнить миру о бойцах, которых удерживает Россия.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

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Родственники, друзья, боевые побратимы воинов и просто неравнодушные жители столицы впервые в 2025 году собрались на мирную акцию, чтобы напомнить об украинских военнопленных.

Люди держали в руках плакаты, на которых можно увидеть надписи "Детям не нужен Санта на Новый год, детям нужен папа дома!" или же "Сегодня равнодушный, завтра мертвый".

Участники акции стоят вдоль улицы. Фото: Новини.LIVE

Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Люди держат плакаты на акции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что усложняет процесс возвращения украинцев из плена. Также мы рассказывали, сколько Украина потратила на содержание пленных.