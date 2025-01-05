Акция Free Azov в Киеве 5 января — фоторепортаж

В Киеве впервые в этом году прошла акция Free Azov — фоторепортаж
В воскресенье, 5 января, в Киеве состоялась первая в этом году акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Люди вышли на улицу, чтобы напомнить миру о бойцах, которых удерживает Россия.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.
Акция в поддержку военнопленных в Киеве
Родственники, друзья, боевые побратимы воинов и просто неравнодушные жители столицы впервые в 2025 году собрались на мирную акцию, чтобы напомнить об украинских военнопленных.
Люди держали в руках плакаты, на которых можно увидеть надписи "Детям не нужен Санта на Новый год, детям нужен папа дома!" или же "Сегодня равнодушный, завтра мертвый".
Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов объяснил, что усложняет процесс возвращения украинцев из плена. Также мы рассказывали, сколько Украина потратила на содержание пленных.
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