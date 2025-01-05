Акція Free Azov у Києві 5 січня — фоторепортаж

У Києві вперше цьогоріч пройшла акція Free Azov — фоторепортаж
У неділю, 5 січня, у Києві відбулася перша цьогоріч акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Люди вийшли на вулицю, аби нагадати світові про бійців, яких утримує Росія.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із місця події.
Акція на підтримку військовополонених у Києві
Родичі, друзі, бойові побратими воїнів та просто небайдужі жителі столиці вперше у 2025 році зібралися на мирну акцію, аби нагадати про українських військовополонених.
Люди тримали в руках плакати, на яких можна побачити написи "Дітям не треба Санта на Новий рік, дітям потрібен тато вдома!" або ж "Сьогодні байдужий, завтра мертвий".
Нагадаємо, представник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що ускладнює процес повернення українців із полону. Також ми розповідали, скільки Україна витратила на утримання полонених.
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