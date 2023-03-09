В Киеве впервые в истории открыли музыкальную кафедру ЮНЕСКО, — Минкульт
В Национальной музыкальной академии Украины состоялось торжественное открытие первой в мире музыкальной кафедры ЮНЕСКО под названием "Музыка, образование, наука — ради мира". На церемонии открытия были исполнены гимн Украины и фрагмент из "Оды к радости" Людвига ван Бетховена, а также известные украинские музыкальные произведения. Их исполнил симфонический оркестр "Киев-Классик" под руководством Германа Макаренко.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
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Открытие кафедры
Представитель ЮНЕСКО в Украине, Кьяра Децци Бардески, отметила, что этот проект объединил музыку, образование и науку ради мира и противопоставился тенденциям насилия и разделения. Она также подчеркнула важность музыки в социальной и культурной жизни общества и ее роль в мире.
День 9 марта, день рождения Тараса Шевченко, был выбран как символ украинской нации. Это также день, когда год назад прошла акция "Свободное небо/Free Sky". Музыканты симфонического оркестра "Киев-Классик" выступили на Майдане Незалежности в поддержку призыва народа и Президента Украины к мировым лидерам по закрытию неба. В этом году музыкальное событие было связано с проблемой войны и призывало к единству и миру.
Открытие первой музыкальной кафедры ЮНЕСКО — это важный шаг в развитии музыкальной культуры и образования в Украине и в мире. Он напоминает о том, что музыка — это не только искусство, но и средство для достижения мира и гармонии в обществе.
Напомним, что Япония выделит ЮНЕСКО около 10 миллионов долларов на финансирование гуманитарных проектов в Украине и соседних странах. Среди таких проектов помощь журналистам.