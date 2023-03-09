У Києві вперше в історії відкрили музичну кафедру ЮНЕСКО, — Мінкульт
У Національній музичній академії України відбулося урочисте відкриття першої у світі музичної кафедри ЮНЕСКО під назвою "Музика, освіта, наука заради миру". На церемонії відкриття було виконано гімн України та фрагмент з "Оди на радість" Людвіга ван Бетховена, а також відомі українські музичні твори. Їх виконав симфонічний оркестр "Київ-Класік" під керівництвом Германа Макаренка.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
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Відкриття кафедри
Представник ЮНЕСКО в Україні, Кьяра Децці Бардескі, зазначила, що цей проєкт об'єднав музику, освіту та науку заради миру та протиставився тенденціям насильства та поділу. Вона також підкреслила важливість музики у соціальному та культурному житті суспільства та її роль у світі.
День 9 березня, день народження Тараса Шевченка, був обраний символом української нації. Це також день, коли рік тому відбулася акція "Вільне небо/Free Sky". Музиканти симфонічного оркестру "Київ-Класік" виступили на Майдані Незалежності на підтримку заклику народу та Президента України до світових лідерів із закриття неба. Цього року музична подія була пов'язана з проблемою війни та закликала до єдності та миру.
Відкриття першої музичної кафедри ЮНЕСКО — це важливий крок у розвитку музичної культури та освіти в Україні та у світі. Він нагадує про те, що музика — це не лише мистецтво, а й засіб для досягнення миру та гармонії у суспільстві.
Нагадаємо, що Японія виділить ЮНЕСКО близько 10 мільйонів доларів на фінансування гуманітарних проектів в Україні та сусідніх країнах . Серед таких проектів – допомога журналістам.