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В Киеве спасли заблудившегося на болоте 12-летнего мальчика

23 августа 2024 16:19
Галина Шподарева - редактор
На окраине Киева мальчик заблудился на болоте и сам вызвал ГСЧС
Спасенный ДСНС-никами мальчик в Киеве. Фото: ГСЧС Киевщины
Галина Шподарева - редактор

В Киеве с помощью дрона спасли 12-летнего мальчика, заблудившегося на болоте на окраине города. Подросток самостоятельно обратился к спасателям и рассказал, что не может найти дорогу уже более трех часов. Сейчас с ребенком все хорошо.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевщины в пятницу, 23 августа.

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В оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение от 12-летнего мальчика, который попросил о помощи и рассказал, что более трех часов бродит по болоту и не может найти выход. Болотистая территория полностью заросла высоченным камышом и кустарником.

"Подняли дрон. Сначала пытались привлечь мальчика сиренами пожарного авто, но он их не слышал. После нескольких безуспешных попыток дрон все же нашел Олега и завис над ним", — рассказали в ГСЧС.

Все это время с мальчиком поддерживали телефонную связь. Ребенок к тому времени уже по пояс застрял в грязи и не мог двигаться. Спасатели пошли по болоту за дроном и вытащили путешественника.

В Киеве спасли заблудившегося на болоте 12-летнего мальчика - фото 1
Спасенного пришлось нести в "скорую". Фото: ГСЧС Киевщины

"Когда Олега вывели на твердую поверхность, он очень замерз, был полностью покусан слепняками и пиявками, с изрезанными камышом ногами", — говорится в сообщении.

Обессиленного мальчика спасатели несли на себе по очереди. На суше путешественника ждали отец и медицинская помощь.

В Киеве спасли заблудившегося на болоте 12-летнего мальчика - фото 2
В Киеве ГСЧСники спасли мальчика. Фото: ГСЧС Киевщины

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Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

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16:51 АТЕШ обнаружил месторасположение одного из российских полевых складов из БК на Донеччине

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