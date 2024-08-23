На околиці Києва хлопець заблукав на болоті та сам викликав ДСНС

Врятований ДСНС-никами хлопець у Києві. Фото: ДСНС Київщини

У Києві за допомогою дрона врятували 12-річного хлопця, який заблукав на болоті на околиці міста. Підліток самостійно звернувся до рятувальників та розповів, що не може знайти дорогу вже понад три години. Наразі з хлопцем все добре.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Київщини в п'ятницю, 23 серпня.

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До оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення від 12-річного хлопця, який попросив про допомогу і розповів, що понад три години блукає по болоту і не може знайти вихід. Болотиста територія повністю заросла височенним очеретом і кущами.

"Підняли дрон. Спочатку намагались привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув. Після декількох безуспішних спроб дрон все ж таки знайшов Олега і завис над ним", — розповіли в ДСНС.

Весь цей час з хлопцем підтримували телефонний зв'язок. Хлопчина на той час вже по пояс застряг в багнюці і не міг рухатися. Рятувальники пішли по болоту за дроном та витягли мандрівника.

Врятованого довелося нести до "швидкої". Фото: ДСНС Київщини

"Коли Олега вивели на тверду поверхню, він дуже змерз, був повністю покусаний гедзями та п’явками, з порізаними очеретом ногами", — йдеться в повідомленні.

Знесиленого хлопця рятувальники несли на собі по черзі. На суходолі на мандрівника чекали батько та медична допомога.