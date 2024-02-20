В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни

Военный чтит память погибших Героев в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни, которые во время Революции Достоинства отдали свою жизнь за свободу, демократию и европейское будущее страны. В Киеве сегодня все неравнодушные зажигают лампадки и возлагают цветы к мемориалу на улице Институтской.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте памяти погибших Героев.

Как киевляне чтят память погибших Героев Небесной Сотни

С самого утра 20 февраля в мемориал на улице Институтской начали приходить люди, чтобы возложить цветы и почтить память Героев Небесной Сотни.

На Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева погибших почтили минутой молчания, возложили цветы и спели гимн.

Кроме того, к мемориалу пришли священники, отслужившие поминальную панихиду. Неравнодушные приходили с флагами Украины и ЕС, с фотографиями, на которых изображены страшные кадры разгона Майдана, и цветами.

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE 1/8 _ 8

Напомним, 20 февраля в День Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Кроме того, президент обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.