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В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни

20 февраля 2024 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни
Военный чтит память погибших Героев в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине 20 февраля чтят память Героев Небесной Сотни, которые во время Революции Достоинства отдали свою жизнь за свободу, демократию и европейское будущее страны. В Киеве сегодня все неравнодушные зажигают лампадки и возлагают цветы к мемориалу на улице Институтской.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте памяти погибших Героев.

Как киевляне чтят память погибших Героев Небесной Сотни

С самого утра 20 февраля в мемориал на улице Институтской начали приходить люди, чтобы возложить цветы и почтить память Героев Небесной Сотни.

На Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева погибших почтили минутой молчания, возложили цветы и спели гимн.

Кроме того, к мемориалу пришли священники, отслужившие  поминальную панихиду. Неравнодушные приходили с флагами Украины и ЕС, с фотографиями, на которых изображены страшные кадры разгона Майдана, и цветами.

  • В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни - фото 1
    Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни - фото 2
    Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни - фото 3
    Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни - фото 4
    Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни - фото 5
    Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни - фото 6
    Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни - фото 7
    Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
  • В Киеве чтят память погибших Героев Небесной Сотни - фото 8
    Чествование памяти погибших Героев Небесной Сотни в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
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Напомним, 20 февраля в День Героев Небесной Сотни Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Кроме того, президент обратился к украинцам. Он призвал граждан помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь за свободу.

Киев
смерть
Евромайдан
Аллея Героев Небесной Сотни
война в Украине
Небесна Сотня

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