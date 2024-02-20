У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Військовий вшановує пам'ять загиблих Героїв у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні, які під час Революції Гідності віддали своє життя за свободу, демократію та європейське майбутнє країни. У Києві сьогодні усі небайдужі запалюють лампадки та покладають квіти до меморіалу на вулиці Інститутській.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці вшанування пам'яті загиблих Героїв.

Як кияни вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Від самого ранку 20 лютого до меморіалу на вулиці Інститутській почали приходити люди, щоб покласти квіти і вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні.

На Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва загиблих згадали хвилиною мовчання, поклали квіти та заспівали гімн.

Крім того, до меморіалу прийшли священники, які відправили поминальну панахиду. Небайдужі приходили з прапорами України та ЄС, з фото, на яких зображені страшні кадри розгону Майдану, та квітами.

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 1 / 8

Нагадаємо, 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Крім того, президент звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу.