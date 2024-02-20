Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні arrow

У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2024 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні
Військовий вшановує пам'ять загиблих Героїв у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні, які під час Революції Гідності віддали своє життя за свободу, демократію та європейське майбутнє країни. У Києві сьогодні усі небайдужі запалюють лампадки та покладають квіти до меморіалу на вулиці Інститутській.

Кореспондент Новини.LIVE побував на місці вшанування пам'яті загиблих Героїв.

Як кияни вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні

Від самого ранку 20 лютого до меморіалу на вулиці Інститутській почали приходити люди, щоб покласти квіти і вшанувати пам'ять Героїв Небесної Сотні.

На Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва загиблих згадали хвилиною мовчання, поклали квіти та заспівали гімн.

Крім того, до меморіалу прийшли священники, які відправили поминальну панахиду. Небайдужі приходили з прапорами України та ЄС, з фото, на яких зображені страшні кадри розгону Майдану, та квітами. 

  • У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 1
    Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 2
    Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 3
    Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 4
    Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 5
    Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 6
    Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 7
    Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
  • У Києві вшановують пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні - фото 8
    Вшанування пам'яті загиблих Героїв Небесної Сотні у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
1 / 8

Нагадаємо, 20 лютого у День Героїв Небесної Сотні Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності у 2014 році.

Крім того, президент звернувся до українців. Він закликав громадян пам'ятати подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу. 

Київ
смерть
Євромайдан
Алея Героїв Небесної Сотні
війна в Україні
Небесна Сотня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

Актуальне по темі