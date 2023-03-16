Чествование памяти жертв трагедии в мариупольском драмтеатре перед Национальной оперой в Киеве

В четверг, 16 марта, в Киеве чтят память жертв трагедии в мариупольском драмтеатре. Люди зажгли лампадки и написали слово "Дети".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Чествование памяти

Для памяти жертв трагедии в мариупольском драмтеатре собрало несколько десятков человек. Перед зданием Национальной оперы лампадками выставили слово "Дети", написанное перед драмтеатром в день авиаудара. Название акции созвучно — "Де ти?".

Сегодня памятное мероприятие организовали также во Львове, Тернополе, Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах и Кривом Роге.

Напомним, российские военные 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе — там в бомбоубежище скрывались от обстрелов сотни мирных жителей города, многие женщины и дети. Перед театром была выведена огромная надпись "ДЕТИ".

Бомбу сбросили с самолета. После бомбежки разрушилась центральная часть драматического театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище.

Под развалинами театра погибли, по неофициальным данным, несколько сотен человек.