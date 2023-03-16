У Києві вшановують пам’ять жертв трагедії у маріупольському драмтеатрі

Вшанування пам’яті жертв трагедії у маріупольському драмтеатрі перед Національною оперою у Києві

У четвер, 16 березня, в Києві вшановують пам’ять жертв трагедії у маріупольському драмтеатрі. Люди запалили лампадки та написали слово "Дети".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Вшанування пам'яті

Для вшанування пам'яті жертв трагедії у маріупольському драмтеатрі зібрало декілька десятків людей. Перед будівлею Національної опери лампадками виставили слово "Дети", яке було написано перед драмтеатром у день авіаудару. Назва акції співзвучна — "Де ти?".

Сьогодні пам'ятний захід організували також у Львові, Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах та Кривому Розі.

Нагадаємо, російські військові 16 березня скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі — там у бомбосховищі ховалися від обстрілів сотні мирних мешканців міста, багато жінок та дітей. Перед театром був виведений величезний напис "ДІТИ".

Бомбу скинули з літака. Після бомбардування зруйнувалася центральна частина драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище.

Під руїнами театру загинуло, за неофіційними даними, кількасот людей.