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В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни

21 января 2024 14:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни
Чествование памяти погибших Героев. Фото: Киев Сейчас
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве сегодня, 21 января, почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Родные прошли маршем в центре столицы.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Чествование памяти погибших 21 января

Известно, что 10 лет назад на Майдане Независимости погибли первые митингующие, которые вышли на Революцию Достоинства.

Отмечается, что семьи майдановцев направляются от Лядских ворот до улицы Михаила Грушевского. В 13:00 началось богослужение в честь Сергея Нигояна.

"Утром 22 января 2014 года смертельные ранения получили 20-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский. Раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник умер через несколько дней в больнице. Также 22 января под Киевом обнаружили тело львовянина Юрия Вербицкого со следами пыток. Через несколько дней умерли майдановцы Александр Бадера и Богдан Калиняк", — напомнили в Музее Майдана.

Напомним, во Львове на Лычакове обустроят военный Мемориал, который будет посвящен памяти украинских Героев. Архитектурный конкурс начался 5 января, а результаты будут известны в начале апреля.

Киев
Революция Достоинства
Евромайдан
Аллея Героев Небесной Сотни
Небесна Сотня

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