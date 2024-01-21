У Києві вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні

Вшанування пам'яті загиблих Героїв. Фото: Киев Сейчас

У Києві сьогодні, 21 січня, вшанували пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Рідні пройшли маршем у центрі столиці.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вшанування пам'яті загиблих 21 січня

Відомо, що 10 років тому на Майдані Незалежності загинули перші мітингувальники, які вийшли на Революцію Гідності.

Зазначається, що родини майданівців прямують від Лядських воріт до вулиці Михайла Грушевського. О 13:00 почалося богослужіння на честь Сергія Нігояна.

"Зранку 22 січня 2014 року смертельних поранень зазнали 20-річний Сергій Нігоян із Дніпропетровщини та 25-річний білорус Михайло Жизневський. Поранений того дня 45-річний львів’янин Роман Сеник помер за кілька днів у лікарні. Також 22 січня під Києвом виявили тіло викраденого напередодні львів’янина Юрія Вербицького зі слідами тортур. За кілька днів померли майданівці Олександр Бадера та Богдан Калиняк", — нагадали у Музеї Майдану.

Нагадаємо, у Львові на Личакові облаштують військовий Меморіал, який буде присвячений памʼяті українських Героїв. Архітектурний конкурс розпочався 5 січня, а результати будуть відомі на початку квітня.